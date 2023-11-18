«Было бы интересно с 2Drots пройти путь до РПЛ». Кузнецов о прошедшем матче с «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Sports.ru Дмитрий Кузнецов Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал о впечатлениях от товарищеского матча с «Динамо».

– Вы проиграли. С другой стороны, 22 тысячи человек, почти полный стадион. Есть разочарование от результата?

– Нет. Результат нормальный. У нас времени на подготовку практически не было. Но это не говорит о том, что мы бы «Динамо» обыграли или вничью сыграли. Футбол – непредсказуемая игра.

А то, что 22 тысячи пришло. Это уже, наверное, рекорд. Для меня это фантастически.

– Вы увидели кардинальную разницу между вашими игроками и ребятами из РПЛ?

– Конечно. Все делают быстрее. На порядок умней.

– Вам как тренеру было бы интересно с 2Drots пройти путь до РПЛ?

– Конечно, интересно. Всегда нужно задачи ставить и работать на перспективу. Если мы будем на одном уровне топтаться, мы деградируем.

– Обращались ли к вам клубы Первой или Второй лиги?

– Да, обращались. Серьезного ничего нет. Когда начинаешь разговаривать, начинаются какие-то уловки. Мне конкретное предложение нужно, – сказал тренер 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.

«Динамо» выиграло у 2Drots в товарищеском матче со счетом 2:1.

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4 комментария

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Борис Громов
аххап
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T622222
А потом и ЛЧ взять
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молодой сутенер
Не, спасибо. Играйте со свои и буллитами или че там у вас в своем дворе
+2
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Barcelona Forever
кому интересно смотреть на этот зверинец
как в зоопарке,одни кликухи?!может ещё и в футбол они начнут "по понятиям" играть?!
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