Денис Глушаков сыграет в матче сборной МФЛ и сборной ФНЛ за одну из команд (Дмитрий Егоров)

Денис Глушаков примет участие в матче сборных Winline Медиалиги и ФНЛ.

Об этом сообщил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров:

«Говорят, Глушаков сыграет за одну или другую команду. За «Броуков» против ФК «10» тоже выйдет. Причем, сам изъявил желание прийти и сыграть просто так», – написал Егоров.

В четвертом сезоне Winline Медиалиги Глушаков находился в заявке «БроукБойз» и сыграл 2 матча на групповой стадии турнира.

В тренерский штаб сборной МФЛ вошли Шамиль Курбанов, Игорь Звездин, Алан Гатагов и Александр Будаков.

Матч состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало – в 20:00 (мск).

Игра пройдет по правилам медиафутбола: два тайма по 30 минут чистого времени.

Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.

Предварительный состав сборной: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.