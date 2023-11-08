Алан Гатагов пополнил тренерский штаб сборной МФЛ перед игрой со сборной ФНЛ
Алан Гатагов присоединился к тренерскому штабу сборной Медиалиги.
Ранее на эту должность были назначены Шамиль Курбанов и Игорь Звездин. Они будут готовить сборную МФЛ к игре против сборной ФНЛ.
Сборная Медиалиги сыграет против сборной ФНЛ 1 или 2 декабря на «Анжи-Арене» в Каспийске.
Матч между сборными пройдет по правилам медийного футбола.
Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.
Предварительный состав сборной ФНЛ: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.
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