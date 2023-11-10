Александр Будаков стал тренером вратарей сборной МФЛ перед матчем со сборной ФНЛ

Александр Будаков пополнил тренерский штаб сборной Winline Медиалиги.

Ранее в тренерский штаб сборной вошли Шамиль Курбанов, Игорь Звездин и Алан Гатагов.

Сборная Медиалиги сыграет против сборной ФНЛ 1 или 2 декабря на «Анжи-Арене» в Каспийске. Матч пройдет по правилам медийного футбола.

Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.

Предварительный состав сборной ФНЛ: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.