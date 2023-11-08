Сослана Гатагова приглашали в тренерский штаб сборной МФЛ. Он отказался из-за нагрузки в «Амкале»

Иван Карпов подробнее рассказал о выборе тренеров сборной МФЛ.

«Медиа Карп докладывает из тренерской: Осипов с Кортавой хотели видеть в сборной . Но из-за отказа 2Drots отпустить Викторовича в команду МФЛ, лига выбрала тандем /Курбанов и выдернула им на подмогу Гатагова из FC Bus. Почему они?

« » с « » – одни из лучших команд Winline Медиалиги в 2023 году по результатам и медиаактивности, плюс Шама – этнический дагестанец, а матч МФЛ против ФНЛ пройдет в Каспийске на «Анжи-Арене».

Алан Маратович добавит штабу энергии огненными речами вроде «камон, файт» и забегами после забитых мячей. Кстати, кружки в его телеграме были запланированными – это очередной прогрев от лиги и ее персонажей.

К этой банде хотели добавить и младшего Гатагова, но Сос отказался из-за нагрузки в «Амкале», где идет перестройка состава. Однако без него набор коучей у команды выглядит солидным», – сказал Карпов.

Напомним, что сборная Медиалиги сыграет против сборной ФНЛ 1 или 2 декабря на «Анжи-Арене» в Каспийске.

Матч между сборными пройдет по правилам медийного футбола.

Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.

Предварительный состав сборной ФНЛ: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.

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