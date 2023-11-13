Крап и Володя XXL вызваны в сборную МФЛ на матч против сборной ФНЛ

Крап и Володя XXL примут участие в матче сборной Winline Медиалиги и сборной ФНЛ.

Об этом сообщил один из тренеров сборной МФЛ Шамиль Курбанов.

Помимо Курбанова в тренерский штаб сборной МФЛ вошли Игорь Звездин, Алан Гатагов и Александр Будаков.

Матч состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало – в 20:00 (мск).

Игра пройдет по правилам медиафутбола: два тайма по 30 минут чистого времени.

Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.

Предварительный состав сборной: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.