Матч сборных ФНЛ и Медиалиги состоится 1 декабря на «Анжи-Арене»

Теги Евгений Калешин Первая лига Александр Будаков Алан Гатагов Шамиль Курбанов Анжи-Арена товарищеские матчи (прочее) Акрон Winline Медиалига Сборная Медиалиги Игорь Звездин Медиафутбол

ФНЛ опубликовала официальную дату проведения матча против сборной Медиалиги.

Матч состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало – в 20:00 (мск).

Игра пройдет по правилам медиафутбола: два тайма по 30 минут чистого времени.

Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин

Предварительный состав сборной: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.

В тренерский штаб сборной МФЛ вошли Шамиль Курбанов, Игорь Звездин, Алан Гатагов и Александр Будаков.

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2 комментария

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FEZ10
Где купить билет?
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Struzhok
Евреи есть в составах?
0
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