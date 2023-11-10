Матч сборных ФНЛ и Медиалиги состоится 1 декабря на «Анжи-Арене»

ФНЛ опубликовала официальную дату проведения матча против сборной Медиалиги.

Матч состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало – в 20:00 (мск).

Игра пройдет по правилам медиафутбола: два тайма по 30 минут чистого времени.

Сборную ФНЛ возглавит тренер « » .

Предварительный состав сборной: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, , Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также . Несколько игроков от приглашения отказались.

В тренерский штаб сборной МФЛ вошли , Игорь Звездин, Алан Гатагов и Александр Будаков.



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