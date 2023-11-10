Матч сборных ФНЛ и Медиалиги состоится 1 декабря на «Анжи-Арене»
ФНЛ опубликовала официальную дату проведения матча против сборной Медиалиги.
Матч состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало – в 20:00 (мск).
Игра пройдет по правилам медиафутбола: два тайма по 30 минут чистого времени.
Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.
Предварительный состав сборной: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.
В тренерский штаб сборной МФЛ вошли Шамиль Курбанов, Игорь Звездин, Алан Гатагов и Александр Будаков.
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