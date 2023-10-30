Смолов о матче «Динамо» – 2Drots: «Если проиграем, это не будет позором»

Федор Смолов высказался о товарищеском матче между «Динамо» и 2Drots.

2Drots победили в BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023. В качестве награды клуб получил товарищеский матч с московским «Динамо».

Потенциальная дата проведения матча – 18 ноября.

«Что значит медиафутбол для меня? Медиафутбол – это медиафутбол. Они начали смещаться больше в профессиональную сторону.

Мне кажется это не очень дальновидным с их стороны. В целом [в 2Drots] популярные ребята. Все круто. Хорошо, что сыграем.

Если проиграем им, это позором не будет считаться», – сказал форвард «Динамо».