Смолов о матче «Динамо» – 2Drots: «Если проиграем, это не будет позором»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Федор Смолов высказался о товарищеском матче между «Динамо» и 2Drots.

2Drots победили в BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023. В качестве награды клуб получил товарищеский матч с московским «Динамо».

Потенциальная дата проведения матча – 18 ноября.

«Что значит медиафутбол для меня? Медиафутбол – это медиафутбол. Они начали смещаться больше в профессиональную сторону.

Мне кажется это не очень дальновидным с их стороны. В целом [в 2Drots] популярные ребята. Все круто. Хорошо, что сыграем.

Если проиграем им, это позором не будет считаться», – сказал форвард «Динамо».

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16 комментариев

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Рашпель793
Интересно, а кому тогда позорно проиграть будет? Пацанам со двора? Или пузатым дядькам, которые мяч последний раз пинали 30 лет назад?
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Артем Гладских
он уже признаёт что они возможно слабее их...
+5
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Spaten
Садись после игры в их автобус))
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Machine Head
Федор черт с ними с этой медиалигой. Сконцентрируйся на игре в Динамо. Вчера ты показал как ты можешь играть. Так задрал собственную планку. Теперь держись. Если будешь, как пешеход в следующих матчах жди критические комментарии . Вчера ты меня восхитил своей работоспособностью. Красавчик!
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Эндрю81
Ответ Philatelist79
А зачем играть тогда, если такой настрой?
Ради медиа. Ради пиара. Ради прикола. Для чего еще может профи соревноваться с любителем(пусть и тоже профи, но в ином статусе)?
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Philatelist79
А зачем играть тогда, если такой настрой?
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Алексей Петров
ждем игры!
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paster_bibo
Ответ Эндрю81
Ради медиа. Ради пиара. Ради прикола. Для чего еще может профи соревноваться с любителем(пусть и тоже профи, но в ином статусе)?
У вас в слове профи слишком много ошибок. Даже другое слово получилось честно говоря....
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