Смолов о матче «Динамо» – 2Drots: «Если проиграем, это не будет позором»
Федор Смолов высказался о товарищеском матче между «Динамо» и 2Drots.
2Drots победили в BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023. В качестве награды клуб получил товарищеский матч с московским «Динамо».
Потенциальная дата проведения матча – 18 ноября.
«Что значит медиафутбол для меня? Медиафутбол – это медиафутбол. Они начали смещаться больше в профессиональную сторону.
Мне кажется это не очень дальновидным с их стороны. В целом [в 2Drots] популярные ребята. Все круто. Хорошо, что сыграем.
Если проиграем им, это позором не будет считаться», – сказал форвард «Динамо».
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