Более 10 тысяч билетов продано на матч 2Drots – «Динамо»

В «Динамо» рассказали о ходе продаж билетов на матч с 2Drots.

На матч медиафутбольной команды 2Drots против бело-голубых реализовано уже более 10 тысяч билетов.

Ожидается, что на «ВТБ Арене» соберется не менее 16-17 тысяч болельщиков. Стадион вмещает 25700 зрителей. На игру придут бойкотирующие РПЛ фанаты «Динамо» и аудитория 2Drots.

Также готовится шоу на стадионе: концерт перед матчем и музыка в паузах во время игры, как на баскетболе или хоккее.

На следующей неделе пройдет пресс-конференция с участием главного тренера динамовцев Марцела Лички и звездных игроков обоих клубов. Для болельщиков организуют онлайн-трансляцию.

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 по московскому времени.

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