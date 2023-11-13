«Это я начал снимать проект «Путь к РПЛ», как Крап, и случайно дошел». Босс «Амкала» Герман Эль Класико сыграет за «Динамо» в матче против 2Drots

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Амкал Герман Эль Класико 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

Герман Эль Класико примет участие в матче «Динамо» – 2Drots.

«Во-первых, это я начал снимать проект «Путь в РПЛ», как Крап, и случайно дошел.

Во-вторых, у меня есть все шансы продлить победную серию над 2Drots в качестве игрока.

В-третьих, буду рад, если болельщики «Амкала» залетят на трибуну поддержать меня. Все таки не каждый раз выпадает шанс почувствовать себя игроком РПЛ», – написал Герман.

Ранее Дмитрий Егоров сообщал, что за «Динамо» также могут сыграть Нурлан Сабуров, Влад Бумага и Василий Фролов (внук Льва Яшина).

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск).

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2 комментария

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Никита Аксанов
А причём здесь РПЛ?
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Александр Смирнов
мне больше интересно кто из основы Динамо сыграет в этом балагане?. Почему-то уверен что Смолов. Насчёт остальных сомневаюсь . Дубль и молодежь сыграет в этом "матче легенд"
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