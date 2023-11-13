«Это я начал снимать проект «Путь к РПЛ», как Крап, и случайно дошел». Босс «Амкала» Герман Эль Класико сыграет за «Динамо» в матче против 2Drots
Герман Эль Класико примет участие в матче «Динамо» – 2Drots.
«Во-первых, это я начал снимать проект «Путь в РПЛ», как Крап, и случайно дошел.
Во-вторых, у меня есть все шансы продлить победную серию над 2Drots в качестве игрока.
В-третьих, буду рад, если болельщики «Амкала» залетят на трибуну поддержать меня. Все таки не каждый раз выпадает шанс почувствовать себя игроком РПЛ», – написал Герман.
Ранее Дмитрий Егоров сообщал, что за «Динамо» также могут сыграть Нурлан Сабуров, Влад Бумага и Василий Фролов (внук Льва Яшина).
Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск).
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