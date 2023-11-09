Экс-игрок «Динамо» Терехин о Тюкавине в матче с 2D: «Костя положит минимум «трешку». Если включится по полной – все пять»

Олег Терехин считает, что Константин Тюкавин отличится в матче с 2Drots.

« сыграет в матче против 2Drots, потому что не вызван сборную? Уверен, Костя положит им минимум «трешку». А если включится по полной, то и все пять.

Думаю, даже я, если выйду на поле, смогу забить. Не верю, что медиафутбольная команда может всерьез что-то противопоставить динамовцам.

Честно говоря, отношусь к этому матчу как к шоу, а не как к серьезной игре», – бывший игрок « ».

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30. На матч реализовано уже более 8 тысяч билетов, а ожидается не менее 16–17 тысяч болельщиков.