Экс-игрок «Динамо» Терехин о Тюкавине в матче с 2D: «Костя положит минимум «трешку». Если включится по полной – все пять»

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Олег Терехин 2Drots Константин Тюкавин Winline Медиалига Медиафутбол

Олег Терехин считает, что Константин Тюкавин отличится в матче с 2Drots.

«Тюкавин сыграет в матче против 2Drots, потому что не вызван сборную? Уверен, Костя положит им минимум «трешку». А если включится по полной, то и все пять.

Думаю, даже я, если выйду на поле, смогу забить. Не верю, что медиафутбольная команда может всерьез что-то противопоставить динамовцам.

Честно говоря, отношусь к этому матчу как к шоу, а не как к серьезной игре», – бывший игрок «Динамо». 

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30. На матч реализовано уже более 8 тысяч билетов, а ожидается не менее 16–17 тысяч болельщиков.

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1 комментарий

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shadow82
Игроки ЦСКА так же думали, видимо.) пиар всей этой богадельни давно уже достал, конечно, но, считать команды медиалиги какими-то сборищами калек тоже неправильно. Вполне крепкие команды уровня 2й лиги. На эмоциях могут дать бой, что, в принципе, в играх кубка и происходит.
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