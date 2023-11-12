Смолов может не сыграть в матче против 2Drots 18 ноября

Теги Федор Смолов ВТБ Арена товарищеские матчи (клубы) болельщики Динамо Москва Оренбург Даниил Фомин Марцел Личка 2Drots Константин Тюкавин Winline Медиалига Медиафутбол

Форвард «Динамо» получил травму и может пропустить матч с 2Drots.

По решению медицинского штаба нападающий пропускает сегодняшний матч с «Оренбургом».

Смолов получил травму бедра.

Напомним, что ни одного игрока «Динамо» не вызвали в сборную России. 

Предполагается, что Тюкавин и Фомин смогут сыграть против 2Drots. В этом же списке есть Федор Смолов.

На предыдущий сбор национальной команды из «Динамо» был приглашен только Фомин. Тюкавин не играл за сборную с марта, а Смолов вообще в последний раз вызывался в 2021 году.

На матч медиафутбольной команды 2Drots против бело-голубых реализовано уже более 10 тысяч билетов.

Ожидается, что на «ВТБ Арене» соберется не менее 16-17 тысяч болельщиков. Стадион вмещает 25700 зрителей. На игру придут бойкотирующие РПЛ фанаты «Динамо» и аудитория 2Drots.

Также готовится шоу на стадионе: концерт перед матчем и музыка в паузах во время игры, как на баскетболе или хоккее.

На следующей неделе пройдет пресс-конференция с участием главного тренера динамовцев Марцела Лички и звездных игроков обоих клубов. Для болельщиков организуют онлайн-трансляцию.

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30.

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1 комментарий

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Алексей Иванов
это потеря, без него эту попсу не обыграть
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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