Смолов может не сыграть в матче против 2Drots 18 ноября

Форвард «Динамо» получил травму и может пропустить матч с 2Drots.

По решению медицинского штаба нападающий пропускает сегодняшний матч с «Оренбургом».

Смолов получил травму бедра.

Напомним, что ни одного игрока «Динамо» не вызвали в сборную России.

Предполагается, что Тюкавин и Фомин смогут сыграть против 2Drots. В этом же списке есть Федор Смолов.

На предыдущий сбор национальной команды из «Динамо» был приглашен только Фомин. Тюкавин не играл за сборную с марта, а Смолов вообще в последний раз вызывался в 2021 году.

На матч медиафутбольной команды 2Drots против бело-голубых реализовано уже более 10 тысяч билетов.

Ожидается, что на «ВТБ Арене» соберется не менее 16-17 тысяч болельщиков. Стадион вмещает 25700 зрителей. На игру придут бойкотирующие РПЛ фанаты «Динамо» и аудитория 2Drots.

Также готовится шоу на стадионе: концерт перед матчем и музыка в паузах во время игры, как на баскетболе или хоккее.

На следующей неделе пройдет пресс-конференция с участием главного тренера динамовцев Марцела Лички и звездных игроков обоих клубов. Для болельщиков организуют онлайн-трансляцию.

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30.

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