Райзен о пьяных игроках: «Я бы сделал так, чтобы они нигде не играли после этого»

Президент «БроукБойз» высказался о пьяных игроках в команде.

«Что бы я сделал, если бы игроки моей команды приехали пьяные на игру? Это #####. Это ##### сто процентов. Я бы еще сделал так, чтобы они нигде не играли после этого.

Знаю ли я, кто из игроков « » приехал пьяным на игру с ? Знаю. Я скажу, что от этих игроков в составе «Амкала» многое зависело. Среди игроков, покинувших «Амкал», их нет. Это сюр.

У нас был один прецедент. Илья Давыдов это рассказал в интервью. Перед финалом он на предыгровую приехал пьяным. С такого похмелья, что считай пьяный. Мы тогда проиграли финал МКС. Он не играл. Это был последний звоночек. Мы сказали ребятам из прошлого состава, что это трагедия. И Илья сам это понимал.

В этом сезоне Илья как капитан даже не дотронулся до алкоголя. Это самодисциплина, которая не контролируется нами.

Ты можешь создать какие угодно условия, лучшую базу. Но если игрок сам этого не хочет, он пойдет и эти правила нарушит. Это наша большая победа как руководителей, что мы смогли выстроить такой формат взаимодействия, что люди сами от себя требуют. Формат, когда у тебя команда набухивается, ##### таких игроков. Это ##### таких людей. Я бы даже не разговаривал. Я бы ему ###### так жизнь, чтобы он не смог играть в других командах. И в моей бы он ни рубля не получал. Это не просто подстава, а уровень космос. За такие вещи вообще по-хорошему по ######### бить надо. Если в истории с [Рахимовым] я не согласен, то когда ты таким образом подставляешь команду, это не окей», – сказал президент « ».

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