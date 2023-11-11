Бой Райзена и Сибсканы пройдет 24 февраля в следующем году

Поединок Райзена и Сибсканы назначен на 24 февраля 2024 года.

«Глобально это ничего не меняет, но подготовку нужно будет скорректировать. Планирую провести небольшой кэмп в январе, скорее всего, в Испании.

Вчера на битве взглядов не увидел ничего нового. Все тот же взгляд, все те же слова. Он не готовился, рассчитывает на свою физику. Но это его дело, пусть, что хочет делает. С каждым днем в его голове все больше неприятных мыслей, особенно после увиденного вчера.

У меня сильно ничего не поменялось. Я просто лишний раз понял, что живу интересную, разнообразную жизнь», – написал президент «Броуков».

Поединок пройдет на «Live Арена» в Одинцово.

5 раундов по 2 минуты. Удары ногами разрешены в четных раундах (во 2-м и 4-м).

Весовая категория боя – 76 кг. За каждые 500 граммов перевеса боец теряет минуту времени работы ногами. Максимально допустимый вес – 78 кг. Взвешивание за день до боя в 10 утра.

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