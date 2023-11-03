Илья Давыдов: «После победы в полуфинале МКС-2022 меня позвал Герман»

Илья Давыдов рассказал об интересе со стороны «Амкала».

«После победы в полуфинале МКС-2022 меня позвал . Написал мне сообщение сразу после матча. Поздравил с победой и написал, что что можем сесть и обговорить дальнейшее сотрудничество.

Я очень сильно симпатизировал « ». На тот момент больше, чем 2Drots. Но сейчас по всем показателям мне больше нравятся 2Drots. [В «Амкале»] есть некоторые персонажи, поведение которых мне не очень понятно. Может быть это медийка, но для меня это до сих пор непонятно.

Почему я до сих пор не ушел из «Броуков»? Предложений было немного. Я очень сильно благодарный человек. Я очень благодарен за отношение Димы и Темы. Это многого стоит для меня», – рассказал капитан «БроукБойз».



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