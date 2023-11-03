Герман о Райзене: «Его нет в «Хочу в Амкал», потому что он неинтересен»

Герман Эль Класико рассказал есть ли у него конфликт с Райзеном.

– Почему Райзена нет в «Хочу в Амкал»?

– Потому что неинтересен. Я не очень хочу общаться с человеком, который на личности переходит, вкидывает у себя на стримах. Поэтому пока извинений не будет, я не готов с ним никак общаться.

У меня нет с ним конфликта. Что делать, когда тебя пытаются обзывать? Ну, пойдем драться тогда за гараж. В ответ я не готов переходить на личности. Я всегда держу субординацию.

– Единственная твоя претензия к нему – оскорбления?

– Как минимум да, – сказал президент « ».

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