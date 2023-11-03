«В основном болельщики придут посмотреть на 2Drots. Хотелось бы, чтобы пришло больше людей, чем на матчи «Динамо». Шунин о матче товарищеском матче

Антон Шунин высказался о предстоящем товарищеском матче «Динамо» с 2Drots.

– Вам впереди предстоит сыграть матч с 2Drots. Как относитесь к этому спаррингу? Можно сказать, что это, по сути, тоже профессиональная команда и будет хороший товарищеский матч?

– С кем нам играть решают руководители клуба. У нас будет с 2Drots товарищеская игра, в данной ситуации нет смысла от нее отказываться.

– Насколько этот матч будет интересен для болельщиков? Будет шоу?

– Не могу ответить на этот вопрос. В основном болельщики придут посмотреть на 2Drots. Хотелось бы, чтобы пришло больше людей, чем на матчи « ».

А так мы будем играть этот товарищеский матч на своем стадионе при своих болельщиках, которых надо радовать всегда. И всегда товарищеская игра перерастает матч, в котором ты играешь с таким же настроем как в чемпионате.

Напомним, «Динамо» сыграет товарищеский матч с 2Drots. Игра состоится 18 ноября.

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