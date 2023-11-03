«В основном болельщики придут посмотреть на 2Drots. Хотелось бы, чтобы пришло больше людей, чем на матчи «Динамо». Шунин о матче товарищеском матче

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Антон Шунин высказался о предстоящем товарищеском матче «Динамо» с 2Drots.

– Вам впереди предстоит сыграть матч с 2Drots. Как относитесь к этому спаррингу? Можно сказать, что это, по сути, тоже профессиональная команда и будет хороший товарищеский матч?

– С кем нам играть решают руководители клуба. У нас будет с 2Drots товарищеская игра, в данной ситуации нет смысла от нее отказываться.

– Насколько этот матч будет интересен для болельщиков? Будет шоу?

– Не могу ответить на этот вопрос. В основном болельщики придут посмотреть на 2Drots. Хотелось бы, чтобы пришло больше людей, чем на матчи «Динамо».

А так мы будем играть этот товарищеский матч на своем стадионе при своих болельщиках, которых надо радовать всегда. И всегда товарищеская игра перерастает матч, в котором ты играешь с таким же настроем как в чемпионате.

Напомним, «Динамо» сыграет товарищеский матч с 2Drots. Игра состоится 18 ноября.

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8 комментариев

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Machine Head
Антон пора тебе уже за дротс заявляться , если такие желания появились . И это говорит ветеран Динамо . Илия чего- о не понял в твоем спиче?
+6
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+6
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Machine Head
Антон пора тебе уже за дротс заявляться , если такие желания появились . И это говорит ветеран Динамо . Илия чего- о не понял в твоем спиче?
Может он поэтому и играет. Место себе в воротах приглядывает.
+5
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+5
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Machine Head
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Может он поэтому и играет. Место себе в воротах приглядывает.
Если честно, хоть он многим динамовцам импонирует, но лично я давно бы посадил его на лавку. Наверное, поэтому я не тренер))). Каждую игру , когда в воротах Антон , я на мандраже весь матч смотрю - вот вот насрет.
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+3
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Михайло Данилов
Ответ Machine Head
Если честно, хоть он многим динамовцам импонирует, но лично я давно бы посадил его на лавку. Наверное, поэтому я не тренер))). Каждую игру , когда в воротах Антон , я на мандраже весь матч смотрю - вот вот насрет.
Всецело поддерживаю мнение, Антону уже за 30, должен, казалось бы, по всем признакам стать "дядькой" в раздевалке, чтобы помогать быть более стабильными молодым игрокам, а на деле он сам мистер нестабильность. Да, безусловно, в паре игр последних очень хорошо отыграл, но есть ощущение, что это все ненадолго и скоро снова увижу эти бегающие от неуверенности глаза Антона, когда какой ни будь стандарт у наших ворот. С другой стороны сказать, что Лещук сегодня стабилен и готов стать основным - язык не поворачивается. Когда он на воротах - такое ощущение, как буд то он проснулся минуты за 2 до матча и никак в себя прийти не может. На мой взгляд - нам уже давно пора искать нового вратаря, а Антону с данной риторикой, желаю удачной карьеры в медиафутболе, после завершения карьеры. Может там наконец то раскроется весь его потенциал.
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justbored
Ответ Machine Head
Антон пора тебе уже за дротс заявляться , если такие желания появились . И это говорит ветеран Динамо . Илия чего- о не понял в твоем спиче?
Абсолютно. Звучит как его команда.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Machine Head
Если честно, хоть он многим динамовцам импонирует, но лично я давно бы посадил его на лавку. Наверное, поэтому я не тренер))). Каждую игру , когда в воротах Антон , я на мандраже весь матч смотрю - вот вот насрет.
Шунин и сам, на мандраже.
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Dinamik1
Я что то не понял что он несет.Эти медяки круче чем Динамо?Так пусть туда и рулит.Динамо такие не нужны.
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Валерий Сергеевич
Ответ Михайло Данилов
Всецело поддерживаю мнение, Антону уже за 30, должен, казалось бы, по всем признакам стать "дядькой" в раздевалке, чтобы помогать быть более стабильными молодым игрокам, а на деле он сам мистер нестабильность. Да, безусловно, в паре игр последних очень хорошо отыграл, но есть ощущение, что это все ненадолго и скоро снова увижу эти бегающие от неуверенности глаза Антона, когда какой ни будь стандарт у наших ворот. С другой стороны сказать, что Лещук сегодня стабилен и готов стать основным - язык не поворачивается. Когда он на воротах - такое ощущение, как буд то он проснулся минуты за 2 до матча и никак в себя прийти не может. На мой взгляд - нам уже давно пора искать нового вратаря, а Антону с данной риторикой, желаю удачной карьеры в медиафутболе, после завершения карьеры. Может там наконец то раскроется весь его потенциал.
Какого вратаря искать? Мы купили уже беларуса, зимой присоединится.
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