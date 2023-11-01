Кузнецов пообещал, что Мбэйп и Крап выйдут в матче с «Динамо»

Теги ВТБ Арена товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Дмитрий Кузнецов 2Drots Даниил Крапивников Мбэйп Эрик 2Drots Медиафутбол

Эрик 2Drots сообщил, что Мбэйп и Крап могут сыграть в матче с «Динамо».

«Каким составом мы будем играть с «Динамо»? В основном будет футбольный матч, где будут играть профессионалы против профессионалов.

Но Дмитрий Викторович пообещал, что Мбэйп и Крап в этом матче выйдут. А если будет пенальти, возможно, сам Мбэйп исполнит его и станет легендарным человеком, который забивал московскому «Динамо» на «ВТБ Арене» из медийных футболистов», – рассказал Эрик.

При этом Эрик сообщил, что на сборы в Турцию не летят медийные: Жека и Некит 2Drots, Хул, Бигги, Алекс, Карен и Аржан. В том числе не летит Мбэйп.

Напомним, 2Drots проведут товарищеский матч с «Динамо» Москва 18 ноября в 17:30 на «ВТБ Арене».

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