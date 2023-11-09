16-17 тысяч зрителей ожидается на матче 2Drots – «Динамо». Уже продано более 8 тысяч билетов

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики Динамо Москва Марцел Личка 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

На матч «Динамо» – 2Drots реализовано уже более 8 тысяч билетов.

Ожидается, что на «ВТБ Арене» соберется не менее 16–17 тысяч болельщиков. На игру придут бойкотирующие РПЛ фанаты «Динамо» и аудитория 2D.

Также готовится шоу на стадионе: концерт перед матчем и музыка в паузах во время игры, как на баскетболе или хоккее.

На следующей неделе пройдет пресс-конференция с участием главного тренера динамовцев Марцела Лички и звездных игроков обоих клубов. Для болельщиков организуют онлайн-трансляцию.

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30.

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3 комментария

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Vladimir Sirotin
Круто! Надо привлекать молодежь к футболу, сегодня за 2drots болеют, а потом и за проф командами начнут следить.
+3
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Bot Vinnik
Шаттлы от метро до арены будут?
+1
0
+1
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fussballer
Ответ Bot Vinnik
Шаттлы от метро до арены будут?
Там же рядом метро)
+1
-1
0
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