16-17 тысяч зрителей ожидается на матче 2Drots – «Динамо». Уже продано более 8 тысяч билетов

На матч «Динамо» – 2Drots реализовано уже более 8 тысяч билетов.

Ожидается, что на «ВТБ Арене» соберется не менее 16–17 тысяч болельщиков. На игру придут бойкотирующие РПЛ фанаты «Динамо» и аудитория 2D.

Также готовится шоу на стадионе: концерт перед матчем и музыка в паузах во время игры, как на баскетболе или хоккее.

На следующей неделе пройдет пресс-конференция с участием главного тренера динамовцев Марцела Лички и звездных игроков обоих клубов. Для болельщиков организуют онлайн-трансляцию.

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30.