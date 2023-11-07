«Динамо» оплатило сбор 2Drots в Турции. Клубы сыграют на «ВТБ Арене» 18 ноября

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Дмитрий Кузнецов ТАСС 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал, что «Динамо» оплатило сбор 2Drots в Турции.

«Товарищеский матч – это на вывеске, но, естественно, «Динамо» свои задачи решает, мы хотим преподнести болельщикам, что 2Drots являются хорошим раздражителем и командой, которая может оказать сопротивление.

Мы не говорим о победе. Кто думал, что мы ЦСКА сможем обыграть? Да, там был неполный состав, но все равно ЦСКА – это бренд. Здесь то же самое, ребята рвутся в бой, мы подготовку начали, сейчас на сборы съездим. Поэтому все хотят выиграть, хотят хорошо сыграть, чтобы порадовать своих болельщиков и родных.

«Динамо» оплатило нам недельный сбор в Турции, спасибо им за это. Подготовимся, поедем. Если честно, мы не хотели играть, потому что закончили сезон. Игра должна была состояться после Московского кубка селебрити, но «Динамо» не смогло, у них были свои матчи.

Потом была обговорена дата какая-то, но меня не она устроила, потому что мы ушли в отпуск, не тренировались 30 дней. Как мы будем играть? Это, наверное, неуважение к «Динамо» и ко всем, кто будет смотреть.

Поэтому мы попросили перенести матч, «Динамо» определило сроки. Мы сказали, что поедем, если будет сбор, они предоставили, спасибо им за это. Сейчас подготовимся, посмотрим, что будет 18 ноября», – сказал главный 2Drots.

18 ноября «Динамо» и победитель BetBoom МКС 2023 2Drots проведут товарищеский матч на стадионе «ВТБ Арена». Начало – в 18:00 (мск).

2 комментария

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Dinamik1
Динамо вы лучше оплатите болелам таким как я с 60 летним стажем билеты проезд и проживание на центральные игры ЧР чем этим медийным клоунам сборы.Докажите что вы действиьельно цените своих болельщиков.
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Антон Панарин
Некуда денег девать
+1
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