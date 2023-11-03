«Высокие шансы. 51 на 49 в пользу 2Drots». Вратарь 2D Белка о матче с «Динамо»
Белка высказался о шансах 2Drots на победу в игре с «Динамо».
– Ты анализируешь соперника? Какие шансы?
– Очень высокие. Смотрю на игру [«Динамо» – «Пари НН»], у 2Drots очень хорошие шансы.
– Как бы ты оценил?
– 50 на 50. Но по сегодняшней игре даже 51 на 49 в пользу 2Drots.
– Будут ли приобретения? Кто подъедет?
– Будут, узнаете. Карен уже для одного человека организовывал фотосессию.
– Для Газданова?
– Нет. Это Карен был.
– Будет еще новичок кроме Газданова?
– Нет. Пока вроде не планируется, но Газданова пока еще нету у нас, – сказал вратарь 2Drots.
Напомним, 2Drots проведут товарищеский матч с «Динамо» Москва 18 ноября в 17:30 на «ВТБ Арене».
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