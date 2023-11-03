«Высокие шансы. 51 на 49 в пользу 2Drots». Вратарь 2D Белка о матче с «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Артур Газданов 2Drots Winline Медиалига Белка Медиафутбол

Белка высказался о шансах 2Drots на победу в игре с «Динамо».

– Ты анализируешь соперника? Какие шансы?

– Очень высокие. Смотрю на игру [«Динамо» – «Пари НН»], у 2Drots очень хорошие шансы.

– Как бы ты оценил?

– 50 на 50. Но по сегодняшней игре даже 51 на 49 в пользу 2Drots.

– Будут ли приобретения? Кто подъедет?

– Будут, узнаете. Карен уже для одного человека организовывал фотосессию.

– Для Газданова?

– Нет. Это Карен был.

– Будет еще новичок кроме Газданова?

– Нет. Пока вроде не планируется, но Газданова пока еще нету у нас, – сказал вратарь 2Drots.

Напомним, 2Drots проведут товарищеский матч с «Динамо» Москва 18 ноября в 17:30 на «ВТБ Арене».

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5 комментариев

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Андрей Кобранов
Не нужна Динамо эта игра …
+4
0
+4
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Machine Head
Не вздумайте нам кого -нибудь поломать своими деревяшками. А вообще эта игра не нужна. Куда смотрит руководство клуба.
+3
0
+3
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Andrey Yaroslavtsev
Зачем эта игра нужна? Медийность повысить?
+2
0
+2
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justbored
Надо ж было так вляпаться.
+2
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Стаут
лишь бы белке не накидали в ее дупло во время матча
0
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