Райзен признал, что без драки с Некитом не было бы поединка с Сибсканой: «Тогда я словил эмоцию, близкую к эйфории»

Райзен рассказал, когда у него поменялось отношение к дракам.

В феврале этого года президент « » подрался с боссом 2D Некитом после матча 1XBET Media Football League в Казахстане.

Сегодня Артем подписал контракт на поединок с капитаном « » .

– У меня будут два тренера. Помимо Сослана Дзалаева, меня будет тренировать Станос. Кто-то будет отвечать за ударку, кто-то – за функционалку. Я надеюсь, что Стас будет принимать участие в тренировочном процессе, идут последние согласования.

– Во втором и четвертом раундах разрешат использовать ноги…

– Я тоже буду тренировать ноги. Футбол тебе не даст никакого преимущества в плане ударов ногами. Там довольно сложная техника. Один раз криво ударишь – сам будешь хромать. Я тренируюсь 4-5 раз в неделю. Пока функционально, потом буду технику выстраивать.

– Есть информация, что ты планируешь переезжать в Лондон…

– Не переезжать. Я бы купил себе там квартиру, чтобы приезжать посмотреть футбол и оставаться в уютном месте.

– Можно ли говорить, что та драка с Некитом сыграла роль в том, что сейчас у тебя полноценный бой?

– Я в детстве много дрался. Потом был период, когда я в себе это гасил. Но после драки с Некитом я словил какую-то старую эмоцию, близкую к эйфории.

– Если бы не та драка, мы бы здесь сейчас не стояли?

– Наверное, да. Шутки шутками, но да, – отметил Райзен в интервью Sports.ru