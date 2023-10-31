Пираев и Буторин готовы помочь Райзену и Сибскане в подготовке к бою

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Мариф Пираев и Максим Буторин будут подготавливать Сибскану и Райзена к бою.

Максим Буторин: «Почему готов помочь Сибскане? Потому что мы земляки. Это будет интересно, попробую себя в чем-то новом».

Мариф Пираев: «Помогу ли, если Райзен попросит? Почему нет, помогу».

Бой Райзена и Сибсканы состоится в марте 2023 года по особым правилам:

5 раундов по 2 минуты. Удары ногами разрешены в четных раундах (во 2-м и 4-м).

Весовая категория боя – 76 кг. За каждые 500 граммов перевеса боец теряет минуту времени работы ногами. Максимально допустимый вес – 78 кг. Взвешивание за день до боя в 10 утра.

Пираев и Буторин подерутся на турнире AMC Fight Nights 120. Бой состоится 10 ноября.

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