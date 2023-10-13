«Бывает, что люди на адреналине чудеса показывают. А бывает, что адреналин превращается в волну страха. Кто в эту волну не залетит – победит». Станос о бое Райзена и Сибсканы

Станос оценил шансы Сибсканы и Райзена на победу в преддверии их боя.

– С такой подготовкой ты ставишь на битву характеров?

– Давай выкинем «с такой подготовкой». 6 месяцев – это довольно хороший срок. У нас ребята за 6 месяцев выходили на любительском уровне на городские и районные соревнования.

У них достаточно времени. Возможно, через 6 месяцев мы увидим какие-то комбинации в правильном исполнении. Но я думаю, что в их случае будет решать эмоциональная составляющая.

Кто не перегорит на момент боя, выйдет и будет в боевом состоянии, кто не будет думать: «Сейчас меня рубанут». Выиграет тот, кто спокойно выйдет и покажет, чему его научили. Бывает, что тип выходит и начинает на адреналине чудеса показывать. А бывает наоборот, когда адреналин превращается в огромную волну страха.

Тот, кто не залетит в эту волну, победит.

– У кого больше шансов не залететь в эту волну?

– По их разговорам я вижу, что оба очень волнуются, хоть и пытаются этого не показывать. Но это еще не та стадия, где мы можем в полной мере посмотреть психологию.

Вот ближе к бою, когда накопится усталость от тренировок, травмы – тогда и посмотрим, у кого характер сильнее, – заявил президент «Денег» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.