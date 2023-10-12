«Для Райзена этот бой станет последним, если он будет готовиться так, как запланировал. Организм не обманешь». Сибскана о поединке

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Сибскана рассказал, как будет готовиться к поединку с Райзеном.

Сегодня представители медиафутбола подписали контракт на бой, который пройдет в марте 2024 года.

– Тебе к бою нужно скинуть 5 кг. Уже есть какой-то план? 

– Да, планирую пивко без чипсов употреблять. Полгода потерплю, думаю.

– Я слышал историю про пивную диету: мужчина полгода пил только пиво и сбросил 10 кг. 

– Наверное, только пиво не получится. Надо, чтобы мышцы тоже были в тонусе. Думаю, что-нибудь подберу. Но уходить в профессиональный спорт и готовиться на 100 из 100 точно не планирую. Тем не менее хорошую подготовку себе обеспечу. Сейчас буду чесать репу и думать, с чего начинать подготовку. Сегодня пойду только за пивом. 

– Футбол отойдет на второй план? 

– Нет, я буду совмещать. Я себя неплохо чувствую физически, но совсем без базы выходить будет позорно. Конечно, буду совмещать. Придется поработать на два фронта, даже на три – баскетбол еще скоро.

Профессиональный спорт – вообще говно. Погружаться на 100% в спортивную историю, тем более в моем возрасте, чревато. Уверен, что Райзен переоценивает свои возможности. Полгода готовиться в условиях, которые он запланировал, это убийство организма. Если Райзен реально подготовится, это будет его последний бой. Организм не обманешь. Если ты 20 лет сидел за столом и дрюкал мышку, за полгода ты себя не реанимируешь, – сказал капитан «Амкала» в интервью Sports.ru.

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