«Мое дело – тебе по ##### дать». Райзен и Сибскана встретились и подписали контракт на бой
Райзен и Сибскана встретились и пообщались перед подписанием контракта на бой.
Представители медиафутбола проведут поединок в марте следующего года. Сегодня состоялась церемония подписания договора между бойцами.
Незадолго до начала мероприятия Сибскана подошел к Райзену, который давал интервью, и начал беседу.
Сибскана: «Рукопожатие у тебя посильнее стало».
Райзен: «Так я же тренируюсь».
Сибскана: «Мы уже ударили по рукам, я подписываюсь…»
Райзен: «Мы еще и по ногам ударим!»
Сибскана: «Может, пять раундов сделаем?»
Райзен: «Правила останутся такими же, о каких мы договорились».
Сибскана: «Мое дело – предложить».
Райзен: «А мое дело – по ##### тебе дать».
Сибскана: «С руки или с ноги? Я с ноги буду…»
На самой церемонии оба бойца в присутствии Камила Гаджиева подписали документы.
Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз», Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал». Ранее они вместе выступали за «Амкал».
Их бой организует промоушен Fight Nights.
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