«Мое дело – тебе по ##### дать». Райзен и Сибскана встретились и подписали контракт на бой

Райзен и Сибскана встретились и пообщались перед подписанием контракта на бой.

Представители медиафутбола проведут поединок в марте следующего года. Сегодня состоялась церемония подписания договора между бойцами.

Незадолго до начала мероприятия Сибскана подошел к Райзену, который давал интервью, и начал беседу.

Сибскана: «Рукопожатие у тебя посильнее стало».

Райзен: «Так я же тренируюсь».

Сибскана: «Мы уже ударили по рукам, я подписываюсь…»

Райзен: «Мы еще и по ногам ударим!»

Сибскана: «Может, пять раундов сделаем?»

Райзен: «Правила останутся такими же, о каких мы договорились».

Сибскана: «Мое дело – предложить».

Райзен: «А мое дело – по ##### тебе дать».

Сибскана: «С руки или с ноги? Я с ноги буду…»

На самой церемонии оба бойца в присутствии Камила Гаджиева подписали документы.

Райзен – президент медиафутбольного клуба « », Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал». Ранее они вместе выступали за « ».

Их бой организует промоушен .