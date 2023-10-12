«Мое дело – тебе по ##### дать». Райзен и Сибскана встретились и подписали контракт на бой

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Амкал брань Андрей Сибскана Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен и Сибскана встретились и пообщались перед подписанием контракта на бой.

Представители медиафутбола проведут поединок в марте следующего года. Сегодня состоялась церемония подписания договора между бойцами.

Незадолго до начала мероприятия Сибскана подошел к Райзену, который давал интервью, и начал беседу.

Сибскана: «Рукопожатие у тебя посильнее стало».

Райзен: «Так я же тренируюсь».

Сибскана: «Мы уже ударили по рукам, я подписываюсь…»

Райзен: «Мы еще и по ногам ударим!»

Сибскана: «Может, пять раундов сделаем?»

Райзен: «Правила останутся такими же, о каких мы договорились».

Сибскана: «Мое дело – предложить».

Райзен: «А мое дело – по ##### тебе дать».

Сибскана: «С руки или с ноги? Я с ноги буду…»

На самой церемонии оба бойца в присутствии Камила Гаджиева подписали документы.

Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз», Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал». Ранее они вместе выступали за «Амкал».

Их бой организует промоушен Fight Nights.

2 комментария

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Алексей Тихий
Райзену пришёл каюк😂😂😂
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Мага осторожный
клоуны
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