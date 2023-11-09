Егоров предложил реформу Медиалиги: «Зафиксировать заявки, создать профсоюз игроков и высший суд МФЛ»

Дмитрий Егоров предложил провести реформу Winline Медиалиги.

«Основы моей реформы:

1. Зафиксировать заявки с МФЛ-4 на МФЛ-5.

Иначе все, что создавали клубы – исчезнет и будет украдено. Это экспроприация. Или рейдерский захват в условиях недееспособности власти.

2. Подписать игроков по системе 1+1.

Потому что целевое планирование на один сезон невозможно. Нужно строить команду, развивать медийность, придумывать шоу, зная, что завтра игроков и звезд не заберут просто так.

3. Создать профсоюз футболистов, которые будут отстаивать интересы игроков: выплаты, контракты, лечение и так далее.

И сделать высший суд МФЛ. Понимаю, что в России не верят в судебную систему, но давайте сделаем внутри лиги справедливое государство.

4. Осуществлять трансферы только при согласии обоих клубов», – написал президент « ».