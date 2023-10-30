Табриз Ибрагимов покинул FC Bus

Табриз Ибрагимов ушел из FC Bus.

«C сегодняшнего вечера выпрыгнул из «Автобуса» медиафутбольного. Теперь являюсь активным подписчиком всех тг-каналов и только.

Братьям Гатаговым спасибо! FC Bus, спасибо! Это было плохо (в плане результата), но нужно было нам всем!

Почти год назад залетел в медиафутбик и с кайфом тут побыл! Научился очень многому. А главное, конечно, знакомства. «Деньгам», «Броукам», Bus-у спасибо и всем причастным к этим коллективам!

Тема Хачатурян, спасибо, что помог попасть. Коле Осипову отдельное спасибо! Дима Егоров многому научил, спасибо!

Всем вам спасибо, вы приятные! Удачи!» – написал Ибра.

Ибрагимов присоединился к команде Гатаговых перед стартом четвертого сезона Winline Медиалиги.