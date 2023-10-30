Табриз Ибрагимов покинул FC Bus

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Дмитрий Егоров Winline Медиалига ФК Деньги БроукБойз Николай Осипов FC Bus Табриз Ибрагимов Артем Хачатурян Медиафутбол

Табриз Ибрагимов ушел из FC Bus.

«C сегодняшнего вечера выпрыгнул из «Автобуса» медиафутбольного. Теперь являюсь активным подписчиком всех тг-каналов и только.

Братьям Гатаговым спасибо! FC Bus, спасибо! Это было плохо (в плане результата), но нужно было нам всем!

Почти год назад залетел в медиафутбик и с кайфом тут побыл! Научился очень многому. А главное, конечно, знакомства. «Деньгам», «Броукам», Bus-у спасибо и всем причастным к этим коллективам!

Тема Хачатурян, спасибо, что помог попасть. Коле Осипову отдельное спасибо! Дима Егоров многому научил, спасибо!

Всем вам спасибо, вы приятные! Удачи!» – написал Ибра.

Ибрагимов присоединился к команде Гатаговых перед стартом четвертого сезона Winline Медиалиги.

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