Дмитрий Егоров: «По достижениям в этом сезоне лучше Кузнецов. Но они со Звездиным на одном уровне»

Дмитрий Егоров рассказал, кто для него лучший тренер сезона в медиафутболе.

«На самом деле, Шама (Курбанов, главный тренер «Титана» – Sports.ru), безусловно, третий. А вот выбор между и Звездиным сложен. У Викторыча 2 финала, 1 из них титул. Плюс, успешная игра в Кубке России. У Звездина – два финала, 0 титулов (как бы близки они ни были) и отсутствие Кубка.

С другой стороны: у Викторыча уже была самая богатая, успешная и готовая команда, а на – вообще сборная лиги. Звездин за 2 недели до старта МФЛ собирал состав из того, что было, а затем был жестко ограничен лимитами. Безусловно, если бы кто-то в мае сказал о 2 финалах «Броуков» и 13 матчах без поражений в МФЛ – люди бы покрутили у виска.

Вот и попробуй выбери лучшего. С одной стороны – дают за трофеи. С другой – вряд ли Викторович доволен этим годом на все 100%.

На мой взгляд, титул решает», – отметил президент «БроукБойз».