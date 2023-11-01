Скоропуп об интересе со стороны «БроукБойз»: «Пока что ни одного предложения не поступало»
Илья Скоропупов ответил про свой переход в «БроукБойз».
Ранее Егоров выразил интерес «Броуков» к Скоропупу: «Илья, мне кажется, достаточно творческий персонаж, не быдловатый. Я думаю, как раз в нашем коллективе он будет идеально смотреться»
Хавбек «Титана» отреагировал на высказывание:
«Уже не первый раз вижу и слышу про интерес в мой адрес, но пока что ни одного предложения не поступало.
Если провел неплохой сезон, уже могу пококетничать, как это делают некоторые? Или еще рано?» – написал Скоропуп.
Комментарии