Егоров о матче «Локомотив» – «Спартак»: «Для Медиалиги – неплохой, с интригой. Но качество футбола – кошмарище»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о ничьей в дерби «Локомотива» и «Спартака».

«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в дерби. «Спартак» остался в меньшинстве в конце первого тайма после удаления Даниила Хлусевича. Антон Зиньковский на 53-й минуте открыл счет. Артем Дзюба забил ответный мяч на 63-й.

«Комментаторы считают, что получился классный матч «Спартака» и «Локо». Для Медиалиги – да, неплохой, с интригой, но качество футбола – кошмарище.

Удары на 115 метров мимо из-за штрафной, киксы постоянные, трусость игроков при продвижении, передачи с погрешностью в 10 метров.

Лучший игрок – Дзюба. При том, что если бы Дзюбу повязали к столбу на 11-метровой отметке, он бы и не двигаясь стал лучшим игроком», – написал президент «БроукБойз».

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7 комментариев

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Смари Муха
а ты кто, дядя?
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Дядя ТУРА
Ответ Смари Муха
а ты кто, дядя?
ТУРА
+2
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damondiamond
он вообще матчи медиалиги смотрел?
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marsel1412
Очень важное для всех нас мнение. Ждем аналитики от бабы Зины из третьего подъезда. PS медиафутбол - ######
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Алексей Маликов
Опять медиалига? Да за что же, г-н Егоров?
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Do Cent
Брукс Бойз это что то типа экс ББ или я ошибаюсь?
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Николай Кошкин
Ответ Дядя ТУРА
ТУРА
)))
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