Сергей Лапочкин: «Игрокам РПЛ все равно – дадут они интервью или нет»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Сергей Лапочкин Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Сергей Лапочкин высказался о проблемах общения футболистов с журналистами.

– Один из феноменов медиафутбола – открытость. В микст-зоне РПЛ ощущаешь себя торгашом с сомнительным товаром, а в Медиалиге – можешь пообщаться с кем угодно.

– Потому что люди понимают, что если не будет контента, то не будет аудитории и спонсоров. Это часть их работы. Игрокам РПЛ все равно – дадут они интервью или нет. Как получали зарплату, так и будут ее получать. 

Знаю футболистов, которые просто говорят: «Какой штраф? 30 тысяч? Ну вычтите – я не хочу говорить». Но если бы они понимали, что от их интервью зависит аудитория клуба, следовательно зарплата игроков, сами бы за журналистами бегали. В этом вся проблема, – рассказал экс-арбитр, а ныне участник медиафутбольного клуба «Чисто Питер» в интервью Sports.ru.

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