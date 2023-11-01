«Если у него есть амбиции улучшать работу судей в МФЛ – мы готовы выслушать уважаемого в прошлом арбитра». Президент Медиалиги Осипов ответил Лапочкину
Николай Осипов ответил на слова Сергея Лапочкина об отношении к судьям в МФЛ.
Ранее Лапочкин в интервью Sports.ru заявил, что у судей Winline Медиалиге нет никакой защиты: «Судей в Медиалиге не уважают, бьют в отелях. Если такое отношение, зачем обслуживать первенство водокачки?»
Николай Осипов отреагировал на слова бывшего арбитра ФИФА:
«Мы сейчас комментируем мнение по судейству помощника главного тренера команды, которая вылетела в 1/8 финала Первенства Водокачки?
Я думаю и болельщикам, и руководству хотелось бы, чтобы господин Лапочкин больше внимания уделял тренировочному процессу своей команды.
Но если у Лапочкина есть амбиции улучшать работу судей Медиалиги – мы с радостью готовы выслушать уважаемого в прошлом арбитра с большим позитивным и негативным опытом в судействе», – заявил Sports.ru президент Winline Медиалиги.
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