«Если у него есть амбиции улучшать работу судей в МФЛ – мы готовы выслушать уважаемого в прошлом арбитра». Президент Медиалиги Осипов ответил Лапочкину

Теги судьи Сергей Лапочкин Winline Медиалига Николай Осипов Чисто Питер Медиафутбол

Николай Осипов ответил на слова Сергея Лапочкина об отношении к судьям в МФЛ.

Ранее Лапочкин в интервью Sports.ru заявил, что у судей Winline Медиалиге нет никакой защиты: «Судей в Медиалиге не уважают, бьют в отелях. Если такое отношение, зачем обслуживать первенство водокачки?»

Николай Осипов отреагировал на слова бывшего арбитра ФИФА: 

«Мы сейчас комментируем мнение по судейству помощника главного тренера команды, которая вылетела в 1/8 финала Первенства Водокачки?

Я думаю и болельщикам, и руководству хотелось бы, чтобы господин Лапочкин больше внимания уделял тренировочному процессу своей команды.

Но если у Лапочкина есть амбиции улучшать работу судей Медиалиги – мы с радостью готовы выслушать уважаемого в прошлом арбитра с большим позитивным и негативным опытом в судействе», – заявил Sports.ru президент Winline Медиалиги.

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1 комментарий

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Алксандр Гадюшкин
интересно, sports ru имеет связь с президентом медиалиги , видимо не просто так столько статей и новостей про этот околофутбол.
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