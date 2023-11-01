Сергей Лапочкин: «Когда глава какого-то региона увидит, что медиакоманды себя окупают, задаст вопрос клубу Второй лиги: «Зачем вы тогда нужны?»

Сергей Лапочкин поделился эмоциями от участия в Winline Медиалиге.

«Спрос поражает. Например, « » умудрился продать (а не просто раздать) 5 тысяч билетов на игру с 2Drots на «Петровском». Причем за очень большие деньги – даже по меркам профессионального футбола. Самые дешевые билеты – 700-800 рублей. Самый дорогой – 4900. Это центральные секторы с питанием, которые были выкуплены в первый же час.

То есть люди готовы не только смотреть и ставить лайки, но и платить свои кровные.

При этом все 20 клубов в – частные, ни у кого нет бюджетных денег. Сколько привлечешь спонсоров, столько и потратишь. Это огромное достижение, которое показывает, что за счет контента, правильной работы со зрителем можно зарабатывать. Не получая ни копейки государственных субсидий.

Понимаю, почему многие профессиональные клубы выступают против медифутбола. Потом что они проиграют ему в конкуренции. Когда глава какого-то региона увидит, что медиафутбольные команды себя окупают, задаст вопрос клубу Второй лиги: «Зачем вы тогда нужны?»

Хочется верить, что наш футбол на примере Медиалиги будет развиваться и работать с публикой», – рассказал Лапочкин.

«Бабушка прошла концлагерь. Как я после этого могу уехать?» Жизнь Сергея Лапочкина до и после 10-летнего бана

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