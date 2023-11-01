Сергей Лапочкин: «Когда глава какого-то региона увидит, что медиакоманды себя окупают, задаст вопрос клубу Второй лиги: «Зачем вы тогда нужны?»

Теги Вторая лига Б Сергей Лапочкин деньги 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Вторая лига А Медиафутбол

Сергей Лапочкин поделился эмоциями от участия в Winline Медиалиге.

«Спрос поражает. Например, «Чисто Питер» умудрился продать (а не просто раздать) 5 тысяч билетов на игру с 2Drots на «Петровском». Причем за очень большие деньги – даже по меркам профессионального футбола. Самые дешевые билеты – 700-800 рублей. Самый дорогой – 4900. Это центральные секторы с питанием, которые были выкуплены в первый же час. 

То есть люди готовы не только смотреть и ставить лайки, но и платить свои кровные. 

При этом все 20 клубов в Медиалиге – частные, ни у кого нет бюджетных денег. Сколько привлечешь спонсоров, столько и потратишь. Это огромное достижение, которое показывает, что за счет контента, правильной работы со зрителем можно зарабатывать. Не получая ни копейки государственных субсидий. 

Понимаю, почему многие профессиональные клубы выступают против медифутбола. Потом что они проиграют ему в конкуренции. Когда глава какого-то региона увидит, что медиафутбольные команды себя окупают, задаст вопрос клубу Второй лиги: «Зачем вы тогда нужны?»

Хочется верить, что наш футбол на примере Медиалиги будет развиваться и работать с публикой», – рассказал Лапочкин. 

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8 комментариев

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CONST_VAN_G
Всё по делу. Не поспоришь
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Forrest Gamp
так и есть
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Pertinax Gandi
Так руководители регионов и клубам премьер-лиги могут однажды сказать: "Зачем вы, тогда нужны".
+2
0
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EVERGREEN
Ответ Mechel**
Потому что медиа футбол - это не про спорт
Не фанат медиа футбола, но вторая лига в регионах России - это про отмыв, а не про спорт
+2
0
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Mechel**
Потому что медиа футбол - это не про спорт
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Chernoy
Затем, что назначенный вами министр спорта региона тоже мог иметь свой «хлеб».
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VanyaVanya063
Руководители регионов знают прекрасно для чего нужны клубы(осваивать бюджеты надо же)
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