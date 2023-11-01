«Судей в Медиалиге не уважают, бьют в отелях. Если такое отношение, зачем обслуживать первенство водокачки?» Лапочкин о судействе в Медиалиге

Теги Сергей Лапочкин Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights МФК Сахалинец Чисто Питер Медиафутбол

Сергей Лапочкин удивлен отношением к судьям в Медиалиге.

– После игры против Fight Nights вы подали протест на судейство. Почему?

– Для защиты судей от насилия. Это, пожалуй, ключевая проблема медиафутбола. Катастрофа, что там творится. Но пускай решения принимает сама лига – хотят они дальше оставаться шарашкиной конторой или нет.

Ненормально, когда Камил Гаджиев (владелец Fight Nights – Sports.ru) подходит к судьям и угрожает: «Если ты пойдешь смотреть ВАР, я тебя убью». И лига никак не защищает в этой ситуации. Конечно, они идут смотреть повтор испуганными глазами. И не ставят пенальти.

Получается, тогда это первенство бани: кто сильнее, тот и прав. А мы – «Чисто Питер» – хотим и будем играть в лиге, которая хочет улучшаться. Чтобы все решалось исключительно на футбольном поле, а не тем, кто лучше машет кулаками. Есть октагон, ринг, кулачные бои – идите туда, выясняйте, а здесь футбол. Не надо свои правила привносить в игру, которую любят миллионы.

– В Медиалиге много молодых судей. На них проще давить?

– Наоборот – нас судил арбитр, которому 43 года. Уже давно уехал с ярмарки. Знаю, что он служил в армии, офицер. И если позволяет такое обращение, у меня это вызывает недоумение. Обидно за него и всех ребят, которые не могут себя защитить – и лига им в этом никак не помогает.

Зачем быть тряпками и обслуживать первенство водокачки? Если вас не уважают и не дают возможности постоять за себя, бьют в отелях, в аэропорту, а командам в ответ – смешные дисквалификации, которые боятся объявить вслух.

– Что это за история?

– На игре в Минске команда «Сахалинец» ворвалась в судейскую – сумасшедшие люди. Угрожали. Потом в аэропорту ударили судью в кафе. И лига дисквалифицировала их на какие-то смешные сроки. Если судей это устраивает, ну пусть мучаются. А мне хочется их защищать на всех уровнях, – сказал Лапочкин в интервью Sports.ru.

В последнем сезоне Медиалиги Лапочкин работал в тренерском штабе медиаклуба «Чисто Питер».

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2 комментария

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damondiamond
вот это штора
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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