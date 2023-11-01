«Ухожу с поля – навстречу Черчесов: «Ну че, ####?» А я: «Ничего, ####». Вот и поговорили». Лапочкин о российских тренерах

Теги ЦСКА Амкар Валерий Газзаев Леонид Слуцкий Юрий Семин Станислав Черчесов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Sports.ru Арена Химки Сергей Лапочкин брань Футбол

Сергей Лапочкин рассказал о взаимоотношениях с топовыми тренерами РПЛ.

– Вы работали в РПЛ во времена легенд – Газзаева, Семина, Черчесова. Какие они?

– Больше всего матчей у меня было с Юрием Палычем – мне такие люди импонируют. Он без камня за пазухой. Все что думает – и по матушке, и по папеньке – говорит на чистом русском языке. Абсолютно понятно и с непревзойденной интонацией.

Для меня это намного лучше, чем тренер, который ничего не говорит по ходу матча, зато потом выдает в интервью. А Палыч – настоящий. Ему все равно – дисквалифицируют его или нет. Наверное, поэтому он добивался результата – футболисты верили ему, понимали, что он честен.

На бровке, конечно, с Юрием Палычем и Валерий Георгиевичем тяжело. Даже если их не слышно, жестикуляция видна из космоса.

А с Черчесовым, кстати, есть один случай. Был матч на «Арене Химки» – «Динамо» или ЦСКА против «Амкара». В перерыве ухожу с поля, вижу – навстречу Черчесов. Говорит: «Ну че, #### (е-мое)?» – А я: «Ничего, #### (е-мое)». Постояли, посмотрели друг на друга – и разошлись. Думаю: «Вот и поговорили два человека».

И все. Даже не помню, как сыграли и что было после матча.

– А с кем было особенно сложно работать на бровке?

– С Леонидом Викторовичем [Слуцким] всегда приходилось непросто. 2011-й у меня был первым в РПЛ, и он тогда сказал: «Лапочкин – самый слабый судья лиги». Даже мне было сложно с ним не согласиться, но зачем это публично говорить? В первый год работы.

Хотя если серьезно, первый год в РПЛ у меня был прям хорошим. Но Слуцкий считал иначе. И в прессе мог поджечь, мы какое-то время с ним вообще не здоровались. Но, кстати, недавно встретились в аэропорту Петербурга – пообщались.

Слуцкий – неординарный, конечно. Всегда искал подход. Помню, в каком-то матче ЦСКА он подошел к резервному и в рацию приложился по мне. Я даже не понял, что это, ошалел: «Кто это сказал?». Понимаю, что это не голос моего ассистента. Мне отвечают: «Это Слуцкий». – «А, привет ему передавайте».

То есть представляете, насколько человек соображает? У меня это единственный случай в карьере такой. Человек понял – зачем орать, если можно подойти и сказать в микрофон, – сказал бывший арбитр РПЛ в интервью Sports.ru.

«Бабушка прошла концлагерь. Как я после этого могу уехать?» Жизнь Сергея Лапочкина до и после 10-летнего бана

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24 комментария

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teg91
теперь мы примерно знаем как пишет Тарантино диалоги для своих фильмов
+41
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el ruso guapo
Почему ёпта нынче в решётках ептыть?))
+14
-1
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Lunatic Insane
ребус несложный. скорее всего, тут используется известное Широковское междометие с суффиксом -а.
ну, знаете, то самое, которое начинается на ё-, потом идут пара согласных -пт-, и в конце вышеупомянутый суффикс.

или я ошибаюсь???
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kaimussen
Ответ Ярик01
Я даже с подсказкой не понял слово #### (е-мое). Вторая буква какая?
п
+7
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Forester Chapaeff
я кстати поржал, про черчесова)
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Джульетта Джульетта
Ответ SmokingShadow
первое слово Усач, это понятно, а вот со вторым интереснее...Лапа?
!атпё — еывоканидо аволс абО 🔙
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Arty Novikoff
Ответ teg91
теперь мы примерно знаем как пишет Тарантино диалоги для своих фильмов
Записывает за Черчесовым?
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Назар Игорь
В чëм соль русского мата? В немног их выражениях можно выразить много информации. Как в том старом диалоге экскаваторщика и водителя самосвала. Один мат, но всë понятно. Даже Пушкин 200 лет назад писал - " Я желал бы оставить русскому языку некоторую долю библейской похабности"
+3
-1
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Spymeat
Ответ Ярик01
Я даже с подсказкой не понял слово #### (е-мое). Вторая буква какая?
Наверное, "б".
- Ну что, ётм?
- Ничего, ётм.
Подозреваю, что диалог был таким))
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Разрушающий мифы
Ответ Ярик01
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Ётм - ёрш твою медь)))
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Ярик01
Я даже с подсказкой не понял слово #### (е-мое).
Вторая буква какая?
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wonderwall
Откроете слово целиком или назовём по буквам?
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.ru
вспоминает он немного лучше чем судил...
но если вдруг решит издать мемуары... боюсь тираж не окупит затраты на его издание
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ДМ-1чемпион
Открыть первую букву или угадайте слово сразу!
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Spymeat
Ответ Ярик01
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Ётм - три слова. Думаю, Саламыч прошёлся по матушке, а тот ответил аналогично))
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Ярик01
Ответ Spymeat
Наверное, "б". - Ну что, ётм? - Ничего, ётм. Подозреваю, что диалог был таким))
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Вадим flanec
Ответ teg91
теперь мы примерно знаем как пишет Тарантино диалоги для своих фильмов
Точно. Наверняка смотрит российский футбол))
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Тренерские конспекты Бормана
Пусть спасибо скажет, что Стасик его в душ не пригласил
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Vitamin_B
не ####, а ## ### ## ## ###
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Антибаскет Поповича
Как-то слишком коротко для Станниса. Лапочкин его точно с Карпиным не перепутал?
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Клирик
Вобщем все молодцы!))
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Arty Novikoff
Черчесов: «Ну че, ####?» А я: «Ничего, ####»
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Диалоги великих
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SmokingShadow
первое слово Усач, это понятно, а вот со вторым интереснее...Лапа?
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Faust Doc
- Ну чё лапа?
- Ничего усик!
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JENNINGS
Культурный разговор двух взаимоуважаемых взрослых мужчин
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