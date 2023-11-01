«Ухожу с поля – навстречу Черчесов: «Ну че, ####?» А я: «Ничего, ####». Вот и поговорили». Лапочкин о российских тренерах

Сергей Лапочкин рассказал о взаимоотношениях с топовыми тренерами РПЛ.

– Вы работали в РПЛ во времена легенд – , , . Какие они?

– Больше всего матчей у меня было с Юрием Палычем – мне такие люди импонируют. Он без камня за пазухой. Все что думает – и по матушке, и по папеньке – говорит на чистом русском языке. Абсолютно понятно и с непревзойденной интонацией.

Для меня это намного лучше, чем тренер, который ничего не говорит по ходу матча, зато потом выдает в интервью. А Палыч – настоящий. Ему все равно – дисквалифицируют его или нет. Наверное, поэтому он добивался результата – футболисты верили ему, понимали, что он честен.

На бровке, конечно, с Юрием Палычем и Валерий Георгиевичем тяжело. Даже если их не слышно, жестикуляция видна из космоса.

А с Черчесовым, кстати, есть один случай. Был матч на « » – « » или ЦСКА против «Амкара». В перерыве ухожу с поля, вижу – навстречу Черчесов. Говорит: «Ну че, #### (е-мое)?» – А я: «Ничего, #### (е-мое)». Постояли, посмотрели друг на друга – и разошлись. Думаю: «Вот и поговорили два человека».

И все. Даже не помню, как сыграли и что было после матча.

– А с кем было особенно сложно работать на бровке?

– С Леонидом Викторовичем [Слуцким] всегда приходилось непросто. 2011-й у меня был первым в РПЛ, и он тогда сказал: «Лапочкин – самый слабый судья лиги». Даже мне было сложно с ним не согласиться, но зачем это публично говорить? В первый год работы.

Хотя если серьезно, первый год в РПЛ у меня был прям хорошим. Но Слуцкий считал иначе. И в прессе мог поджечь, мы какое-то время с ним вообще не здоровались. Но, кстати, недавно встретились в аэропорту Петербурга – пообщались.

Слуцкий – неординарный, конечно. Всегда искал подход. Помню, в каком-то матче ЦСКА он подошел к резервному и в рацию приложился по мне. Я даже не понял, что это, ошалел: «Кто это сказал?». Понимаю, что это не голос моего ассистента. Мне отвечают: «Это Слуцкий». – «А, привет ему передавайте».

То есть представляете, насколько человек соображает? У меня это единственный случай в карьере такой. Человек понял – зачем орать, если можно подойти и сказать в микрофон, – сказал бывший арбитр РПЛ в интервью Sports.ru.

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