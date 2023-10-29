Герман запустит шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой». Среди участников только экс-игроки команды

Теги Амкал Герман Эль Класико Ромарой Алексей Гуркин Игорь Олейник Виктор Блатов Фаворит Winline Медиалига Василий Маврин Майк Крапивников Александр Маменко «PandaFX» Андрей Шевлоков Станислав Сычев Гена Миллер Медиафутбол

Герман Эль Класико запускает «Хочу в «Амкал».

«Мы сняли огромный проект, в котором могли поучаствовать исключительно люди, до этого связанные с «Амкалом».

И у одного из них будет реальная возможность вернуться домой!

Состав участников: Саня Маменко, Гена Миллер, Акул, Панда FX, Ромарой, Витя Блатов, Дима Фаворит, Вася МавринМайк Крапивников, Игорь Олейник, Леха Гуркин и Стас Сычев», – написал президент «Амкала».

Первый выпуск выйдет 30 октября в 15:00 (мск) на ютуб-канале «Амкала».

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