Герман запустит шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой». Среди участников только экс-игроки команды
Герман Эль Класико запускает «Хочу в «Амкал».
«Мы сняли огромный проект, в котором могли поучаствовать исключительно люди, до этого связанные с «Амкалом».
И у одного из них будет реальная возможность вернуться домой!
Состав участников: Саня Маменко, Гена Миллер, Акул, Панда FX, Ромарой, Витя Блатов, Дима Фаворит, Вася Маврин, Майк Крапивников, Игорь Олейник, Леха Гуркин и Стас Сычев», – написал президент «Амкала».
Первый выпуск выйдет 30 октября в 15:00 (мск) на ютуб-канале «Амкала».
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