Герман запустит шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой». Среди участников только экс-игроки команды

Герман Эль Класико запускает «Хочу в «Амкал».

«Мы сняли огромный проект, в котором могли поучаствовать исключительно люди, до этого связанные с « ».

И у одного из них будет реальная возможность вернуться домой!

Состав участников: Саня Маменко, , Акул, Панда FX, , Витя Блатов, Дима Фаворит, , , Игорь Олейник, Леха Гуркин и Стас Сычев», – написал президент «Амкала».

Первый выпуск выйдет 30 октября в 15:00 (мск) на ютуб-канале «Амкала».