Герман о словах Маврина: «Подтверждаю. Расходимся, но не прощаемся»

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Василий Маврин Медиафутбол

Герман подтвердил уход Василия Маврина из «Амкала».

Ранее 33-летний полузащитник сообщил, что не останется в команде Германа.

«Подтверждаю. Расходимся, но не прощаемся. Уверен, что будем появляться на каналах друг друга.

Ну и естественно, буду приглашать на матч звезд «Амкала», потому что Вася точно вписал свое имя в историю с положительной стороны», – написал Герман.

Полузащитник покинул «Амкал» в начале июня на фоне скандала, произошедшего на игре 5-го тура групповой стадии МФЛ против «Родины Медиа» (0:0).

По ходу матча и по его завершении 33-летний хавбек поучаствовал в нескольких потасовках и стычках, в том числе со своими одноклубниками.

Тем не менее Маврин вернулся в «Амкал» перед полуфинальной игрой Медиалиги против 2Drots (0:1) и принял в ней участие. После этого он также сыграл против «Бей Бей» в матче за 3-е место (1:0).

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