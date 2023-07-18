Василий Маврин: «Переговорили с Германом! Меня в «Амкале» не будет!»

Василия Маврина не останется в «Амкале».

«Переговорили с Германом! Меня в « » не будет! Время перемен для меня и ребят! Но мы на связи, всегда готов прийти на помощь своему другу», – написал Маврин.

Полузащитник покинул «Амкал» в начале июня на фоне скандала, произошедшего на игре 5-го тура групповой стадии МФЛ против «Родины Медиа» (0:0).

По ходу матча и по его завершении 33-летний хавбек поучаствовал в нескольких потасовках и стычках, в том числе со своими одноклубниками.

Тем не менее вернулся в «Амкал» перед полуфинальной игрой Медиалиги против 2Drots (0:1) и принял в ней участие. После этого он также сыграл против «Бей Бей» в матче за 3-е место (1:0).