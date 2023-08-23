Маврин не обсуждал с Германом возвращение в «Амкал» на Кубок: «Ждем следующий год. Мне исполнится 34, будет тяжело»

Василий Маврин оценил шансы сыграть за «Амкал» через год в Фонбет Кубке России.

Медиафутбольный клуб накануне проиграл «Текстильщику» во 2-м раунде Пути регионов Кубка и выбыл из турнира (0:0, 3:4 по пенальти).

– В «Амкале» сейчас все гармонично. Хороший центр поля, мне все нравится. Если бы не удаление, результат мог быть совершенно иным.

– Обсуждали с Германом твое возвращение под Кубок?

– Нет. А теперь уже и неактуально. Будем ждать следующий год. Мне будет 34, тяжеловато уже будет. Посмотрим.

Я приехал сюда поддержать команду, провести день с ребятами, пообщаться.

В первом тайме после 15-й минуты все было под контролем «Амкала». После перерыва случилось непредвиденное, красная карточка, которая изменила ход всего матча, к сожалению. Я все равно получил удовольствие, ребята – молодцы, – сказал бывший хавбек «Амкала».

«Убийцы медиафутбола». «Амкал» вылетел из Кубка: 47 минут в меньшинстве и поражение в серии пенальти