Генсек РФС: «Матч сборной России с командой Медиалиги возможен. Можно сделать красивое мероприятие»

Генсек РФС не исключил проведения матча сборной России с командой Winline МФЛ.

«Для привлечения внимания к футболу с точки зрения медийности, активностей, фана – матч сборной России с командой Медиалиги вполне возможен.

Но, если говорить о том, чтобы сборную собирать для проведения спортивного соревнования, при всей любви к , это не совсем спорт именно с точки зрения сборной России.

В ноябре вариант такой матч не рассматривается. А в каком-то относительно ближайшем будущем, если у сборной будет окно и желание главного тренера, то почему нет? Из этого можно сделать вполне красивое мероприятие», – сказал .