Генсек РФС: «Матч сборной России с командой Медиалиги возможен. Можно сделать красивое мероприятие»

Теги Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) товарищеские матчи (прочее) Winline Медиалига Медиафутбол

Генсек РФС не исключил проведения матча сборной России с командой Winline МФЛ.

«Для привлечения внимания к футболу с точки зрения медийности, активностей, фана – матч сборной России с командой Медиалиги вполне возможен.

Но, если говорить о том, чтобы сборную собирать для проведения спортивного соревнования, при всей любви к Медиалиге, это не совсем спорт именно с точки зрения сборной России.

В ноябре вариант такой матч не рассматривается. А в каком-то относительно ближайшем будущем, если у сборной будет окно и желание главного тренера, то почему нет? Из этого можно сделать вполне красивое мероприятие», – сказал Максим Митрофанов.

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18 комментариев

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Xm.md
Зашквар
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Назар Игорь
Матчи с африканцами ещё туда-сюда, но опускаться до матча с медиалигой - совсем не уважать ни себя ни болельщиков.
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Rudenzik
Предвкушаю, как Головина вызывают из Монако на эту суперигру, о которой он давно мечтал
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Андрей Лоел
Генсек РФС...как то звучит.
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Slavnov
Вас и так никто не смотрит, хотите, чтоб последние герои, отказались от просмотров матчей сборной
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AERN
Ну и трэш. Играть против сборной легионеров или Россия-1 против Россия-2 никто не предложил.
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верблюжья смегма
Уж лучше с Динамо пусть играют
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Геннадий
Наконец-то нашли команду по силам . Есть шанс выиграть .
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akakiysob10
Ответ Назар Игорь
Матчи с африканцами ещё туда-сюда, но опускаться до матча с медиалигой - совсем не уважать ни себя ни болельщиков.
Да кого это волнуют уже? Возможность заработать на этом мероприятии на рекламе, трансляции перевесит все минусы. А то что это уже точно будет днищем никого не волнует.
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Johnie
Сынок, ты знаешь, что такое зaшквap?
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BaltikaSPb
Митрофанов, сколько буки занесли ?
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Ответ Андрей Лоел
Генсек РФС...как то звучит.
этот сек за вечер одолел, но таковы реалии, таких и берут на высокие должности, рот есть, а ума не надо....
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