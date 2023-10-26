РФС не увеличит число медиафутбольных команд в Кубке России. В этом сезоне их было три

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Максим Митрофанов Амкал Родина Москва 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Количество медиафутбольных команд в Фонбет Кубке России не будет увеличено.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Сейчас таких команд три, увеличивать их количество не будем. Оснований для этого я не вижу.

– В целом вы довольны этим экспериментом?

– Хорошего качества любительские команды точно не делают Кубок хуже. Думаю, что и для них это интересно.

В целом, они привлекают часть своей аудитории к турниру, – заявил Митрофанов.

В текущем сезоне в Пути регионов Фонбет Кубка России сыграли три медиафутбольные команды – 2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа».

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5 комментариев

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Владимир Молявин
И их бы убрать из кубка.
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okkervil
Ответ Stanislav71
Аргументы?
Много гнили от них исходит.
+2
0
+2
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