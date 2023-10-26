РФС не увеличит число медиафутбольных команд в Кубке России. В этом сезоне их было три

Количество медиафутбольных команд в Фонбет Кубке России не будет увеличено.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Сейчас таких команд три, увеличивать их количество не будем. Оснований для этого я не вижу.

– В целом вы довольны этим экспериментом?

– Хорошего качества любительские команды точно не делают Кубок хуже. Думаю, что и для них это интересно.

В целом, они привлекают часть своей аудитории к турниру, – заявил Митрофанов.

В текущем сезоне в Пути регионов Фонбет Кубка России сыграли три медиафутбольные команды – 2Drots, « » и «Родина Медиа».