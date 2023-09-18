«Ну какая Медиалига? Полный бред, хватит обесценивать сборную». Орещук о возможном матче сборных России и Медиалиги

Роман Орещук не хотел бы, чтобы сборная России сыграла с командой WInline МФЛ.

«Ну какая Медиалига? Полный бред, хватит обесценивать сборную. Мы и так уже сборную опустили непонятно до какого уровня. Капитанская повязка уже ничего не значит. Сейчас в сборную могут пригласить любого футболиста. Еще осталось сыграть с Медиалигой, и будет вообще великолепно.

Давайте не издеваться над национальной командой. Каждый футболист мечтал туда попасть, хотя бы в расширенный список. Почему я негативно отношусь к медиа командам? Нормально я отношусь к ним. Определенная футбольная ниша, хорошие игроки выступают», – сказал Орещук.