«Ну какая Медиалига? Полный бред, хватит обесценивать сборную». Орещук о возможном матче сборных России и Медиалиги

Теги Сборная России по футболу Роман Орещук Winline Медиалига Медиафутбол

Роман Орещук не хотел бы, чтобы сборная России сыграла с командой WInline МФЛ.

«Ну какая Медиалига? Полный бред, хватит обесценивать сборную. Мы и так уже сборную опустили непонятно до какого уровня. Капитанская повязка уже ничего не значит. Сейчас в сборную могут пригласить любого футболиста. Еще осталось сыграть с Медиалигой, и будет вообще великолепно.

Давайте не издеваться над национальной командой. Каждый футболист мечтал туда попасть, хотя бы в расширенный список. Почему я негативно отношусь к медиа командам? Нормально я отношусь к ним. Определенная футбольная ниша, хорошие игроки выступают», – сказал Орещук.

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3 комментария

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Барыга блинами
Орещук известный проходимец)) как его после Динамо,еще куда-то в приличные места пускают - хз. института деловой репутации явно не хватает рос.футболу.
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+2
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Eugn_eugn
А матчи со сборной Египта u23 не обесценивают сборную ?
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0
0
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