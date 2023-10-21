«Для нас была бы честь сыграть со сборной России. Все зависит от ее тренеров». Глава Медиалиги о товарищеском матче
Николай Осипов рассказал о желании провести матч сборной России с командой МФЛ.
– Соперники национальной команды России на ноябрьские сборы еще неизвестны. Есть хоть какая-то вероятность, что это будет команда из Медиалиги?
– Быстрее сборная России сыграет не с командой Медиалиги, а со сборной. Уже сейчас есть афиша: сборная ФНЛ против сборной Медиалиги. Сборная должна играть со сборной, это логично.
Мы как организация готовы за короткий период времени собрать боеспособный коллектив для того, чтобы оказать достойное сопротивление в товарищеском матче с национальной сборной страны. Для нас это была бы большая честь.
– Поддерживаете контакт с РФС? Велся ли диалог на эту тему?
– Мы вместе с коллегами из РФС представляем на форуме «Россия – спортивная держава» интересы отечественного футбола. Мы в диалоге. Вопрос только в решении тренерского штаба. Все зависит от них, – сказал президент Winline Медиалиги.
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