«Для нас была бы честь сыграть со сборной России. Все зависит от ее тренеров». Глава Медиалиги о товарищеском матче

Николай Осипов рассказал о желании провести матч сборной России с командой МФЛ.

– Соперники национальной команды России на ноябрьские сборы еще неизвестны. Есть хоть какая-то вероятность, что это будет команда из Медиалиги?

– Быстрее сборная России сыграет не с командой Медиалиги, а со сборной. Уже сейчас есть афиша: сборная против сборной Медиалиги. Сборная должна играть со сборной, это логично.

Мы как организация готовы за короткий период времени собрать боеспособный коллектив для того, чтобы оказать достойное сопротивление в товарищеском матче с национальной сборной страны. Для нас это была бы большая честь.

– Поддерживаете контакт с РФС? Велся ли диалог на эту тему?

– Мы вместе с коллегами из представляем на форуме «Россия – спортивная держава» интересы отечественного футбола. Мы в диалоге. Вопрос только в решении тренерского штаба. Все зависит от них, – сказал президент .