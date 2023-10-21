«Туктамышева хочет играть за «Чисто Питер». Из «Амкала» взял бы Прокопа, из 2D никого не знаю». Радимов о новичках

Теги Владислав Радимов Александр Медведев Елизавета Туктамышева «Слон» Владислав Ослоновский Амкал 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Елизавета Туктамышева хотела бы сыграть в футбол за медийную команду «Зенита».

Об этом рассказал главный тренер «Чисто Питер» Владислав Радимов.

– У вас очень богатая команда, вы подписали контракт со спонсором. Я слышал о большом бюджете...

– Если бы я еще знал, какие там деньги. Значит, теперь мы не будем пользоваться деньгами Александра Ивановича [Медведева], который их раскидывает по раздевалке, а сами будем всех ими закидывать.

– Кого заберете из «Амкала»? Из 2Drots?

– Прокопа. А из 2Drots я никого не знаю (смеется). А, Слона я, кстати, предлагал, он номер один. Мой любимый футболист. 

Мы заберем только тех, кто имеет отношение к Питеру. Ну как заберем – будет возможности перейти, значит, перейдут. Нет – будем играть так. Мы не сторонники того, чтобы разгонять нашу команду.

Кстати, за нас хочет играть фигуристка Лиза Туктамышева, – сказал Радимов.

«Чисто Питер» дебютировал в Winline Медиалиге в четвертом сезоне и сумел выйти из группы, однако проиграл в стыковом матче за выход в четвертьфинал.

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