Елизавета Туктамышева: «Не сказала бы, что очень много хейта в мой адрес. Никогда не было у меня стыков с другими спортсменками»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, сталкивалась ли она с хейтом.

«Не сказала бы, что очень много хейта (в мой адрес). Никогда не было у меня стыков с другими спортсменками. Я не знаю почему, но могут критиковать, но не хейтить. Надо разделять эти два понятия.

Хейт – это когда ты не любишь человека, ты просто топишь его, хочешь сделать ему какую-то гадость. Критика – это когда ты неудачное платье сделала или музыку выбрала, программу. Люди видят, даже те, кто за меня переживают, они могут высказаться», – сказала фигуристка.

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9 комментариев

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Елизавета Смородина
Ответ selso99
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А какая тут связь?
+6
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Katerina Sunny
В том-то и проблема, что некоторыми любое мнение, которое им не нравится, воспринимается, как хейт.
+9
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death spiral
Ответ selso99
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Зато на допинге не попадалась
+9
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Владимир Ры
Ответ selso99
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Бред.

Не надо додумывать за Елизавету.
Она вполне четко пояснила, в чем дело. Мотивация пропала....
Не мгновенно, но медленно
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Настасья Белоглазова
Ответ Lennuci
Ну, малость было, чО уж там. Как-то раз .морили юную Косторную на пару с Бетиной. Но это, наверное, единичный публичный случай. В последнее время не было, т к АНМ удачно всех соклубниц ушел, кого куда.
То, что Бетина тогда Алёну игнорила, я видела. Стояла к ней спиной и т.п. А вот с Лизой ничего подобного не помню. Разве что как-то возник конфликт с Аней Погорилой, но это даже не конфликт был, а небольшая перепалка из-за одной программы.
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