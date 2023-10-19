Елизавета Туктамышева: «Не сказала бы, что очень много хейта в мой адрес. Никогда не было у меня стыков с другими спортсменками»

Елизавета Туктамышева рассказала, сталкивалась ли она с хейтом.

«Не сказала бы, что очень много хейта (в мой адрес). Никогда не было у меня стыков с другими спортсменками. Я не знаю почему, но могут критиковать, но не хейтить. Надо разделять эти два понятия.

Хейт – это когда ты не любишь человека, ты просто топишь его, хочешь сделать ему какую-то гадость. Критика – это когда ты неудачное платье сделала или музыку выбрала, программу. Люди видят, даже те, кто за меня переживают, они могут высказаться», – сказала фигуристка.

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