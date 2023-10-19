Елизавета Туктамышева: «Я рассматриваю тренерскую карьеру, но не сейчас. Потому что хочется для себя пожить»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, чем хотела бы заниматься после ухода из спорта.

– Ты думала о том, что пойти после карьеры в медиа?

– Да, конечно, думала. Хочется как-то развиваться, мне хочется пойти в медиа: если будут меня приглашать, то я точно отказывать не буду.

Мне это интересно. И, наверное, зрителям будет как-то интересно посмотреть на меня в другой роли. Но пока тренируюсь, пока тренируюсь физически.

– Тренерская работа как вариант?

– Да.

– Мы тебе чего-то решили карьеру закончить.

– Нет, не надо. Ну как вариант, да, я рассматриваю (тренерскую карьеру), но не сейчас. Точнее, не сразу после того, как я закончу, а через несколько лет. Потому что хочется для себя пожить, а тренерская деятельность очень много сил отнимает, это безумно тяжелая профессия. Мне кажется, ты как начал, так до конца и будешь тренером, – сказала фигуристка.

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14 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ Лека-Лека
То есть работать Лиза не хочет? Или не понимает, что настоящая работа везде, в том числе в медиа - это тяжелый труд. Что значит пожить для себя? Уже такой возраст, что пора жизнь строить. Стать хорошим тренером - тоже много лет нужно работать.
Пожить для себя- это не проводить время только на катке. Она в основном этим большую часть жизни занималась.
+5
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Ольга Долгова
Ответ Железная Леди
Так закончила она свою карьеру или это СМИ решили за нее?
Может это старое интервью и тогда она еще говорила что продолжает тренироваться, чтобы выступать в сезоне
+3
0
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Revery
Ответ Железная Леди
Так закончила она свою карьеру или это СМИ решили за нее?
Видимо руководствуется принципом "будем посмотреть". Если быстро разбанят международку, то можно и еще покататься, а если пока только внутренние старты, то лучше начать готовить себе тылы в околофигурке. Поэтому и без конкретики.
В принципе, довольно мудрое решение)
+5
-3
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MyCA
Лиза не переживай многие успешно совмещают винишко и тренерскую карьеру.
+4
-3
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Wiley Fox
Ответ Revery
Видимо руководствуется принципом "будем посмотреть". Если быстро разбанят международку, то можно и еще покататься, а если пока только внутренние старты, то лучше начать готовить себе тылы в околофигурке. Поэтому и без конкретики. В принципе, довольно мудрое решение)
Разбанят международнын и что?

Её от Олимпиады отцепили, а она не молодеет точно
+2
-2
0
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Revery
Ответ Wiley Fox
Ты ее переоцениваешь У неё и стать не лошадиная
Я с вами на брудершафт не пила.
За сим заканчиваю общение, неприятно.
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