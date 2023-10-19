Елизавета Туктамышева: «Я рассматриваю тренерскую карьеру, но не сейчас. Потому что хочется для себя пожить»
Елизавета Туктамышева рассказала, чем хотела бы заниматься после ухода из спорта.
– Ты думала о том, что пойти после карьеры в медиа?
– Да, конечно, думала. Хочется как-то развиваться, мне хочется пойти в медиа: если будут меня приглашать, то я точно отказывать не буду.
Мне это интересно. И, наверное, зрителям будет как-то интересно посмотреть на меня в другой роли. Но пока тренируюсь, пока тренируюсь физически.
– Тренерская работа как вариант?
– Да.
– Мы тебе чего-то решили карьеру закончить.
– Нет, не надо. Ну как вариант, да, я рассматриваю (тренерскую карьеру), но не сейчас. Точнее, не сразу после того, как я закончу, а через несколько лет. Потому что хочется для себя пожить, а тренерская деятельность очень много сил отнимает, это безумно тяжелая профессия. Мне кажется, ты как начал, так до конца и будешь тренером, – сказала фигуристка.
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За сим заканчиваю общение, неприятно.