Елизавета Туктамышева: «Я рассматриваю тренерскую карьеру, но не сейчас. Потому что хочется для себя пожить»

Елизавета Туктамышева рассказала, чем хотела бы заниматься после ухода из спорта.

– Ты думала о том, что пойти после карьеры в медиа?

– Да, конечно, думала. Хочется как-то развиваться, мне хочется пойти в медиа: если будут меня приглашать, то я точно отказывать не буду.

Мне это интересно. И, наверное, зрителям будет как-то интересно посмотреть на меня в другой роли. Но пока тренируюсь, пока тренируюсь физически.

– Тренерская работа как вариант?

– Да.

– Мы тебе чего-то решили карьеру закончить.

– Нет, не надо. Ну как вариант, да, я рассматриваю (тренерскую карьеру), но не сейчас. Точнее, не сразу после того, как я закончу, а через несколько лет. Потому что хочется для себя пожить, а тренерская деятельность очень много сил отнимает, это безумно тяжелая профессия. Мне кажется, ты как начал, так до конца и будешь тренером, – сказала фигуристка.

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