Елизавета Туктамышева: «После чемпионата мира в 2015-м я сразу вложилась в квартиру, но это не центр, квартира была небольшая»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание деньги Фигурное катание

Елизавета Туктамышева высказалась о заработках в фигурном катании.

– У нас все получают одинаково (и мальчики, и девочки) – в зависимости от регалий. Если ты в основном составе сборной, у тебя есть зарплата от федерации. Но она не такая большая. Фигурист может быть на таком же уровне, как другой, но зарабатывать меньше, потому что он в другом клубе.

И это не такие деньги, которые ты можешь копить, чтобы потом купить квартиру. Это как зарплата обычного спортсмена.

Только если ты выигрываешь Гран-при, чемпионат Европы, мира, даже если Олимпиаду не берем – это уже нормальная круглая сумма получается. После чемпионата мира в 2015-м я сразу вложилась в квартиру, но это не центр, квартира была небольшая.

Медийность важнее, чем...

– Чем результат?

– Ну да, ну они на уровне. Ты можешь быть очень популярным. Ну вот как я. Но у меня нет олимпийского золота. И я не очень популярна, ха-ха, но у меня есть какой-то доход, я могу жить на эти деньги спокойно.

– А если карьера закончится?

– То все равно у меня будет, надеюсь, какая-то работа, которая мне будет приносить деньги. И это я не про тренерство, – сказала чемпионка мира.

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14 комментариев

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Olga Krayz
Очень правильное решение купить квартиру. Недвижимость никогда не помешает.
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Katerina Sunny
Каждый регион, который спортсмен представляет, ещё доплачивает. Поэтому и суммы разные.
А теперь после победы на Спартакиаде будут в квартиру вкладываться.
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Гур
Ответ Вечно в бане
В десять раз дороже, чего уж там. В Москве раза в два с небольшим, в цене выросла, но и рубль с 15 года улетел черт знает куда, плюс затраты на обслуживание квартиры. Когда-нибудь люди перестанут считать жилую недвижку, замечательным вложением денег, но это будет совсем другая история.
Ну ка расскажи ка куда в современной России обычным гражданам нужно инвестировать. В гречку? 🤡
+5
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maxoc
Сейчас такая квартира стоит по сравнению с 2015 раза в три-четыре дороже, а может и ещё больше в Москве. Хорошее вложение
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Настасья Белоглазова
От первого лица, так скажем.
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vanessa2021
Ответ maxoc
Сейчас такая квартира стоит по сравнению с 2015 раза в три-четыре дороже, а может и ещё больше в Москве. Хорошее вложение
Если считать в долларах или в евро, то с тех пор кввртиры даже подешевели.
В рублях подорожали, но конечно не в два раза, примерно в полтора раза. Но подорожали разные классы квартир неравномерно, если Лиза купила небольшую квартиру в хорошем месте, в развитом районе, то ее квартира раза в 2 подорожала. А если вложилась в квартиру на этапе строительства, то еще больше выиграла.
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Вечно в бане
Ответ Гур
Ну ка расскажи ка куда в современной России обычным гражданам нужно инвестировать. В гречку? 🤡
Конкретно тебе, советую инвестировать в собственное образование.
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-2
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Алеся Ткаченко
Молодец Лиза ,на всякую ерунду деньги не транжирит.Покупка квартиры хорошее вложение.
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SEVEN_
Ответ SEVEN_
Лизок симпотная ей работа полюбому найдётся
Народ я честно не изврат какой-то имел ввиду 😂 Ну она симпотяжка может ведущей быть или даже в кино сняться.
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