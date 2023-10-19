Елизавета Туктамышева: «После чемпионата мира в 2015-м я сразу вложилась в квартиру, но это не центр, квартира была небольшая»

Елизавета Туктамышева высказалась о заработках в фигурном катании.

– У нас все получают одинаково (и мальчики, и девочки) – в зависимости от регалий. Если ты в основном составе сборной, у тебя есть зарплата от федерации. Но она не такая большая. Фигурист может быть на таком же уровне, как другой, но зарабатывать меньше, потому что он в другом клубе.

И это не такие деньги, которые ты можешь копить, чтобы потом купить квартиру. Это как зарплата обычного спортсмена.

Только если ты выигрываешь Гран-при, чемпионат Европы, мира, даже если Олимпиаду не берем – это уже нормальная круглая сумма получается. После чемпионата мира в 2015-м я сразу вложилась в квартиру, но это не центр, квартира была небольшая.

Медийность важнее, чем...

– Чем результат?

– Ну да, ну они на уровне. Ты можешь быть очень популярным. Ну вот как я. Но у меня нет олимпийского золота. И я не очень популярна, ха-ха, но у меня есть какой-то доход, я могу жить на эти деньги спокойно.

– А если карьера закончится?

– То все равно у меня будет, надеюсь, какая-то работа, которая мне будет приносить деньги. И это я не про тренерство, – сказала чемпионка мира.

Почему фигуристы все чаще выбирают шоу, а не спорт? Об уходе Туктамышевой