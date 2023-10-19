Елизавета Туктамышева: «Не люблю клубы вообще. Клубы, на мой взгляд, только для того, чтобы знакомиться с кем-то, мне это неинтересно»

Елизавета Туктамышева рассказала, как предпочитает отдыхать.

– Обычно после шоу мы идем в ресторан и ужинаем все вместе, либо просто где-то вместе встретимся, в номере посидим у кого-то, поиграем во что-то, выпьем вина или пива. Так было в Сочи на шоу Ильи Авербуха, там взрослые ребята. А на соревнованиях я в основном с пацанами, не с девочками маленькими.

– Тусоваться любишь? В клубе тебя можно увидеть?

– Нет, я не люблю клубы вообще. Клубы, на мой взгляд, только для того, чтобы знакомиться с кем-то, мне это неинтересно.

– Ты не знакомишься ни с кем?

– Нет, ха-ха. Ну точно не в клубе.

– Тиндер?

– Нет. У меня есть сейчас друг.

– А когда не было друга?

– Он всю жизнь был, по-моему, со мной рядом.

– А с подружками пойти потанцевать, потусить, в баре посидеть?

– У меня в Питере очень мало друзей. У меня одна в Швейцарии, другая в Казахстане, две других в Москве. Ну, в ресторан – да, в бар – можно, но не в клуб, – сказала фигуристка.