Василий Уткин: «Ни у одной команды Медиалиги пока не получается быть класснее остальных. Определяющими факторами являются отдача и характер»

Теги Василий Уткин Sports.ru Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин считает, что ни одна команда Winline МФЛ не выделяется классом.

– Как оцениваете сезон «Эгриси»? Парни дошли до бронзового матча – это удачный сезон или этодаже больше? Пацаны прыгнули выше головы?

– Сезон еще раз показал, что ни у одной команды Медиалиги, даже самой сильной и богатой, пока не получается быть класснее остальных, поэтому определяющими факторами являются отдача, характер.

Безусловно, нужны хорошие игроки, но в нашем случае отдача и характер – это главное, потому что нам пришлось команду довольно существенно обновить. У нас два новых центральных защитника, которые не были знакомы до начала сезона Медиалиги. При этом у нас сохранился костяк из наших олдов, так сказать, классиков жанра. В частности, вся линия полузащиты и вратарь. Поэтому то, что они добились прогресса и прыгнули выше головы, это без сомнения.

Но я бы хотел сыграть в финале. Вообще-то после нашей первой игры против «Родины Медиа» мы еще ни одного матча не проиграли. Поэтому, конечно, могло чуть больше повезти. Но что сделать? – рассказал руководитель «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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